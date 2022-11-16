Ксения Собчак откровенно рассказала о ругани с мужем.

Ксения Собчак откровенно рассказала о ругани с мужем.Не так давно скандально известная журналистка вновь покинула Россию – на фоне уголовщины, в которую она влипла. Сотрудников блондинки задержали по делу о вымогательстве, по которому теперь Ксения Собчак проходит свидетелем.В Москве у звезды остался муж Константин Богомолов и сын Платон. Впрочем, на чужбине теледиве некогда скучать, ведь ее будни, как и на родине, заполнены работой и участием в проектах. К слову, на днях вышло интервью с ее участием, в котором она затронула тему развода с мужем – к счастью, уже бывшим. Ее разрыв с Максимом Виторганом в свое время обсуждали всюду, хотя сами звезды предпочитали хранить молчание.Больше всего народ интересует, как пережил расставание родителей их общий сын Платон. Ксения Собчак заявила: развод прошел для мальчика "мягко". Конечно, отношения у журналистки с Максимом Виторганом на финишной прямой были не самыми гладкими, но эти моменты мальчик не застал."Мы страшно ругались, писали что-то, но как вопрос касался сына — это как будто два других человека, которые переходят на другие рельсы", – цитирует журналисткуОна добавила, что благодарна своему экс-возлюбленному за столь трепетное отношение к наследнику. Сейчас у блондинки новый брак – с режиссером Константином Богомоловым. Несмотря на постоянные слухи о трещине в их отношениях, Ксения Собчак до сих пор вместе со своим мужем.