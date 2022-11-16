Во Владимире продолжается вакцинация населения от гриппа и ОРВИ, в том числе и выездная. Она...

Во Владимире продолжается вакцинация населения от гриппа и ОРВИ, в том числе и выездная.Она проводится для работников владимирских школ и детских садов, их учащихся и воспитанников, а также среди сотрудников городских предприятий и организаций, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Например, АО «АБИ Продакт» вакцинировано более 900 сотрудников. Сделали прививки свыше 200 работников АО НПО «Магнетон», 160 сотрудников МУП «Владимирводоканал», 200 сотрудников ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».Работа с сотрудниками владимирских предприятий по подготовке списков желающих пройти вакцинацию против гриппа продолжается.Фото: пресс-служба администрации Владимира.