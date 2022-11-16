Как повысить эффективность работы депутатов всех уровней и сделать бюджет следующего года по...

Как повысить эффективность работы депутатов всех уровней и сделать бюджет следующего года по настоящему народным? В Муроме прошло заседание Совета представительных органов местного самоуправления. Его возглавил председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.Идти курсом развития вопреки всем сложностям.Областные парламентарии, представители органов местного самоуправления, главы муниципалитетов обсуждают ключевые вопросы развития региона. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев подчеркивает: эффективная работа возможна только при консолидации усилий на всех уровнях. Механизм поможет исполнять все наказы избирателей, совершенствовать местное законодательство, развивать экономику.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- В обязательном порядке это должна быть единая команда, и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, несмотря на свою самостоятельность, должны работать консолидированно на улучшение жизни наших граждан и на поддержку могущества и обороноспособности нашей страны.Глава округа Муром Евгений Рычков отмечает: жителям, в сущности, неважно, какой уровень власти отстаивает их интересы. Людям важен результат. Руководитель Совета муниципальных образований Владимирской области призвал не "делить полномочия", а вместе решать конкретные проблемы.Евгений Рычков, глава округа Муром, председатель Совета муниципальных образований Владимирской области:- Вертикаль власти - когда для жителей власть едина и она между собой распределяет функции, кто чем занимается, кто отвечает за контроль, кто за организацию, но в целом - это одно государство, одна власть, она отвечает перед жителями за то, как они живут.Сейчас депутаты ЗС формируют главный финансовый документ будущего года. Объем областного бюджета - около ста миллиардов рублей. Собственные налоговые доходы превысят 60 миллиардов, остальные регион получит из федеральной казны. Больше 70 процентов расходов направят на социальную сферу.Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области:- Во Владимирской области реализуется несколько проектов, при этом здесь используется долгосрочное планирование, часть из них будет реализовываться в текущем году и в 2023 году, часть проектов начинаем планировать на 2024 год. Это ремонт и реконструкция объектов дорожного хозяйства, это приобретение общественного транспорта, это создание промышленной инфраструктуры.Ключевая задача - развитие промышленного производства. К примеру, в Муроме машиностроительный завод, вопреки западным санкциям, удерживает позиции лидера отечественного машиностроения. Благодаря крупным бюджетным вливаниям до 2024 года здесь будет создано свыше 400 рабочих мест. Более 620 миллионов рублей направят на создание промышленного технопарка высокоточной механики. Это не только укрепит экономику региона, но и обороноспособность всей страны.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”