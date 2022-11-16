Кредитные каникулы уже действуют для мобилизованных и членов их семей. Распространить практику на других граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, предложил депутат Госдумы Игорь Игошин.

Кредитные каникулы уже действуют для мобилизованных и членов их семей, в том числе и во Владимирской области. Распространить практику на других граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, предложил депутат Госдумы Игорь Игошин.В ходе пленарного заседания парламентарий обратился к главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Она одобрила его инициативу и подчеркнула, что в кризисных ситуациях может применяться более масштабный механизм кредитных каникул.«Есть кредитные каникулы по закону, но кроме того, мы через регуляторные стимулы мотивируем банки предоставлять такие кредитные каникулы», - сообщила председатель ЦБ.Соответствующий законопроект уже прорабатывается. Предположительно, срок кредитных каникул составит шесть месяцев. Практика может быть распространена как на ипотеку, так и на потребительские кредиты.