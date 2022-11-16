17 ноября наши предки отмечали Еремин день. Православная церковь вспоминает мучеников Никандра и...

17 ноября наши предки отмечали Еремин день. Православная церковь вспоминает мучеников Никандра и Еремея, которые были последователями апостола Павла. В этот день на Руси старались не выходить из дома без особой надобности.В этот день часто бывает плохая погода. У наших предков существовала поговорка: «Ерема – сиди дома». Говорили так потому, что бытовало мнение, что нечистая сила спустилась на землю и разгуливает по улицам, пытается проникнуть в дома, чтобы стащить угля или огня. В этот день не дают никому ни угля, ни огня, иначе счастье своё отдать можно.Стараясь защититься от темных сил, предки рисовали над окнами и входами кресты, а на подоконниках раскладывали гроздья рябины. Вечером женщины садились за рукоделие и гадали. Всеми силами они старались удержать выпивающего мужа дома, чтобы отвадить его от алкоголя. Считалось, что тогда он сможет бросить пагубную привычку.Чего нельзя делатьСегодня не стоит выносить вещи из дома. Также не разрешается давать взаймы - ни деньги, ни вещи, ни продукты.На Руси на эту дату не планировали свадьбы, а православные старались не конфликтовать и не обижаться.ПриметыЕсли идет снег, то зима будет морозной.Каркающие вороны предвещают дожди, а прохладный ветер — снежную зиму.Если сегодня начали вороны каркать — стоит ждать дождливую погоду.Сколько в небе птиц увидел — столько теплых дней в году будет.Дождь пошел — жди изменения в погоде.Если сегодня ветер сильный подул — нужно смотреть на то, с какой стороны это было. Например, ветер с северной стороны - к дождям, вечер с южной — к морозам.Сколько на ночном небосводе звезд — столько будет теплых дней в следующем году.Морозный ветер предвещает снежную зиму.Фото: pxfuel.com/