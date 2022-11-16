Меган Маркл с самого первого дня не ужилась в королевском дворце Великобритании. Только принц Гарри до последнего верил ей.

Меган Маркл с самого первого дня не ужилась в королевском дворце Великобритании. Только принц Гарри до последнего верил ей.Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, уверены королевские источники, среди которых британская писательница Колин Кэмпбелл. К этому долго шло, уверена она. Только один принц Гарри никого не слушал и продолжал следовать советам своей жены. И одно обстоятельство в корне изменило взгляды сына Карла III на жизнь и отношение к Меган Маркл. Никто не ожидал, что все рухнет не при жизни королевы Елизаветы II, которая люто ненавидела Меган, а уже после е смерти, когда, казалось бы, все карты биты.По данным источников, принц Гарри и Меган Маркл якобы уже даже наняли юристов для бракоразводного процесса, сообщает . Психолог Лерона Наринская уверена, что расставание Меган Маркл и принца Гарри будет связано с его взрослением. У принца Гарри закончился период бунта, и теперь он осознает ценность своей родительской семьи и королевской принадлежности рода.Психолог считает, что у принца Гарри бунт случился не в подростковом возрасте, а намного позже. Именно поэтому он женился на Меган Маркл – это был его протест семье и окружающим, а также установленным порядкам."Это случается с хорошими мальчиками, которые растут в строгости", – отметила психолог.Она добавила, что смерть королевы Елизаветы II стала для принца Гарри точкой невозврата. Больше некому доказывать свою правоту и не перед кем бунтовать. А значит, его мировоззрение будет меняться.