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<a href="https://33live.ru/novosti/16-11-2022-ni-v-skazke-skazat-ni-perom-opisat-teremok-i-litres-obyavlyayut-konkurs-volshebnyx-istorij.html" target="_blank">Ни в сказке сказать ни пером описать: Теремок и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй</a> - Теремок, лидер российского рынка fast casual, и издательская платформа для digital-авторов ЛитРес: Самиздат, объявляют конкурс сказок на новый лад Современный Теремок.