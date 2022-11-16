Режиссер Никита Михалков не считает нужным оставить свое мнение при себе.

Режиссер Никита Михалков не считает нужным оставить свое мнение при себе.В новом выпуске авторскойпрограммы "Вой среди чужих" режиссер Никита Михалков в очередной раззатронул тему уехавших из России звезд эстрады. Напомним, что после февральскихсобытий территорию страны спешно покинули многие артисты, музыканты, актеры иписатели. Многие оставшиеся яростно осуждают деятелей искусства за такой выбор.Ранее,кинорежиссер и автор картин "Утомленные солнцем" и "Сибирскийцирюльник" открыто вступал в перепалку с уехавшей в Израиль АллойПугачевой. По мнению Никиты Михалкова, Алла Борисовна вступила в ряды "самоизгнанных"и сравнение себя с изгнанной элитой в 20-х годах прошлого века — некорректно.Как и в любом спросеесть и другая сторона — те, кто поддерживает покинувших родину артистов.Например, музыкант Андрей Макаревич*. Он заявил, что уехавшие артисты и естьРоссия, а всех недовольных артист назвал "мудачьем". Никита Михалковне постеснялся отреагировать на такое высказывание. Режиссер считает, что музыкантоскорбил жителей России."Другими словами,после того как самоназванная "элита" уехала, осталась какая-тоникчемная биомасса?" — цитирует риторический вопрос Никиты Сергеевича. Онсчитает, что уехавшие звезды перестали осознавать себя частью историивеликой страны. Так, Михалков сорвал с Пугачевой маску бедной овечки, которую якобы вынудили покинуть Россию.* Андрей Макаревичпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.