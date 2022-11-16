Режиссер Никита Михалков не считает нужным оставить свое мнение при себе.
Режиссер Никита Михалков не считает нужным оставить свое мнение при себе.
В новом выпуске авторской
программы "Вой среди чужих" режиссер Никита Михалков в очередной раз
затронул тему уехавших из России звезд эстрады. Напомним, что после февральских
событий территорию страны спешно покинули многие артисты, музыканты, актеры и
писатели. Многие оставшиеся яростно осуждают деятелей искусства за такой выбор.
Ранее,
кинорежиссер и автор картин "Утомленные солнцем" и "Сибирский
цирюльник" открыто вступал в перепалку с уехавшей в Израиль Аллой
Пугачевой. По мнению Никиты Михалкова, Алла Борисовна вступила в ряды "самоизгнанных"
и сравнение себя с изгнанной элитой в 20-х годах прошлого века — некорректно.
Как и в любом спросе
есть и другая сторона — те, кто поддерживает покинувших родину артистов.
Например, музыкант Андрей Макаревич*. Он заявил, что уехавшие артисты и есть
Россия, а всех недовольных артист назвал "мудачьем". Никита Михалков
не постеснялся отреагировать на такое высказывание. Режиссер считает, что музыкант
оскорбил жителей России.
"Другими словами,
после того как самоназванная "элита" уехала, осталась какая-то
никчемная биомасса?" — цитирует риторический вопрос Никиты Сергеевича. Он
считает, что уехавшие звезды перестали осознавать себя частью истории
великой страны. Так, Михалков сорвал с Пугачевой маску бедной овечки, которую якобы вынудили покинуть Россию.
* Андрей Макаревич
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.