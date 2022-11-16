Сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета народных депутатов города Владимира. В повестке дня вопрос «Об избрании главы города Владимира». На этот пост претендуют трое

Сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета народных депутатов города Владимира. В повестке дня вопрос «Об избрании главы города Владимира». На этот пост претендуют трое кандидатов: Дмитрий Наумов – глава администрации Гороховецкого района; Андрей Наумов – заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области; Владимир Рыкунов – первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР. Напомним, еще