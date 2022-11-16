Певица Анна Седокова предстала в странном видео после скоропостижного возвращения в Россию.

Певица Анна Седокова предстала в странном видео после скоропостижного возвращения в Россию.Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова два раза неудачно выходила замуж. Однако на пути к своему счастью ее было невозможно остановить, и она вышла замуж снова. Очередным спутником певицы несколько лет назад стал баскетболист Янис Тимма, который младше звезды на десять лет. Пара выглядела гармоничной и счастливой до недавнего времени, пока в Сети не появились слухи об их возможном разводе.Впрочем, Анна Седокова сама порой вызывает эти слухи. Так, недавно она собрала вещи и уехала из дома в Америке, где жила с супругом, в Россию. При этом муж Седоковой остался на другой стороне океана.По данным , слухи о возможном разводе имеют под собо вполне реальную почву. Супруг певицы Янис Тимма объявил бойкот после ее гуляний на закрытой вечеринке у Ольги Орловой. Да и сама певица рассказывала о неких проблемах, жалуясь фанатам на личной странице.На днях Седокова вновь шокировала публику, выложив странное видео без подписи, на котором предстала с кровавыми зубами. На кадрах певица в ярко алом наряде виляет бедрами и смотрит в камеру, а затем широко улыбается и обнажает красные зубы.Осатаневшая Анна Седокова предложила поклонникам придумать подпись к этому видео. Однако россияне оказались настолько растерянными, что кроме удивленных смайликов пока ничего не предложили.