Камешковским районным судом вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан...

Камешковским районным судом вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя.Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Следствием установлено, что в июне осужденный совместно с тремя своими знакомыми находился на берегу озера Запольское. В ходе распития спиртных напитков поссорились. Обвиняемый достал нож из поясной кобуры и нанес потерпевшему не менее 6 ударов в область спины, от которых последний потерял сознание. Свидетели преступления вызвали «скорую», которая оказала пострадавшему необходимую помощь.Злоумышленник вину в совершении указанного преступления признал полностью.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Также по уголовному делу частично удовлетворен иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 200 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos