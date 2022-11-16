Лолита Милявская влезла в чужую семью.

Лолита Милявская влезла в чужую семью.Знаменитой певице, как известно, не очень везет с мужчинами – все ее браки получились провальными, а она до сих пор остается в статусе одинокой брошенки. По крайней мере, своим поклонникам каких-либо ухажеров Лолита Милявская не показывает.И пусть пока артистка не нашла свою истинную любовь, но она, как оказалось, помогает парам быть счастливыми. На днях у певицы прошел юбилейный концерт в Красноярске, где случилась нестандартная ситуация. Как сообщают издания, в какой-то момент к звезде на сцену нагло поднялся мужчина, но не ради нее, а ради своей супруги, которая осталась в зале. Получается, что артистка на мгновение увела к себе чужого мужика.Стоя перед зрителями, он рассказал, что находится на грани развода, но потерять свою возлюбленную не хочет. Услышав эту историю, Лолита Милявская решила вмешаться. Исполнительница хита "На Титанике" уверенно направилась к женщине и напрямую спросила: "Что он не так сделал? Из-за чего на развод подали?" Она в ответ поведала, что ее, мол, после 20 лет брака "все достало".В итоге певица решила поспособствовать примирению пары: подвела супругов друг к другу и, как передает , под свою песню подтолкнула их к горячим поцелуям и объятиям. Весь зал принялся аплодировать трогательному воссоединению красноярцев, а Лолита Милявская оставила возлюбленных и направилась обратно на сцену.