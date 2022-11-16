Молодую женщину, которая недавно родила первого ребенка, доставили в областной онкологический диспансер в Балашихе с болями и вздувшимся животом. Как сообщает телеканал , 20-летняя пациентка ..

Молодую женщину, которая недавно родила первого ребенка, доставили в областной онкологический диспансер в Балашихе с болями и вздувшимся животом. Как сообщает телеканал , 20-летняя пациентка думала, что снова беременна, однако причиной болей стала опухоль яичника.Во время операции хирурги удалили 40-сантиметровое образование. Также выяснилось, что опухоль вросла в большой сальник и кишки и была спаяна со стенками правой подвздошной вены и артерии. Также в брюшной полости женщины скопилось около трех литров жидкости. Теперь девушку ждет длительный курс химиотерапии. Об этом пишет интернет-издание .