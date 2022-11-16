Сегодня, 16 ноября, Александр Малинин отмечает день рождения. Ему исполняется 64 года.

Сегодня, 16 ноября, Александр Малинин отмечает день рождения. Ему исполняется 64 года.Последние 30 лет Александр Малинин наслаждается семейным счастьем с третьей супругой Эммой. Личная жизнь артиста кажется идеальной и образцовой, пока речь не заходит о его прошлых браках, которые закончились довольно некрасиво. И если вторая экс-супруга певца, Ольга Зарубина, не давала бывшему мужу забыть о себе и регулярно с ним скандалила, то о первой много лет было ничего не слышно.Первую возлюбленную, скрипачкуВИА "Поющие гитары"Инну Курочкину, артист встретил еще на заре своей карьеры. Будущие супруги познакомились на концерте и тут же влюбились. Через некоторое время бурный роман привел к свадьбе. А в 1981 году в семье родился сын Никита. В тот момент Малинину было всего 23 года.К сожалению, вскоре после появления ребенка брак дал трещину. Поговаривали, что родственники Инны приняли зятя не слишком тепло. Родители скрипачки считали, что Александр женился на их дочери ради московской прописки, и упрекали его в нечестности. Сама же Курочкина в этих конфликтах вставала на сторону родни.Из-за постоянных ссор отношения супругов охладели. Малинин все чаще пропадал на концертах, не желая возвращаться к семейной жизни, а потом и вовсе встретил другую – Ольгу Зарубину. Вскоре артист развелся с женой и оставил ее одну вместе с сыном. К счастью, супругам удалось расстаться без скандалов.После развода Малинин с головой ушел в карьеру и новые чувства, а Курочкина посвятила всю себя воспитанию наследника. При этом женщина никогда не запрещала артисту общаться с ребенком. Певец сохранил хорошие отношения с сыном, который пошел по его стопам и тоже связал жизнь с музыкой. Никита известен как победитель "Фабрики Звезд-3".В отличие от бывшего мужа и наследника, Инна Курочкина всегда была далека от публичности. Экс-супруга знаменитого исполнителя прожила тихую жизнь и скончалась после продолжительной болезни в возрасте 59 лет. Ее не стало в 2020 году. К счастью, после смерти мамы Никита Малинин не остался без поддержки. Он тесно общается с сестрой Устиньей и братом Фролом, которые появились на свет в третьем браке отца.