Победитель Евровидения Дима Билан оказался перед непростым выбором.

Победитель "Евровидения" Дима Билан оказался перед непростым выбором.Прошлой зимой в жизнии сердце артиста Димы Билана появилось удивительное существо — черный котСоломон. Певец рассказал поклонникам, что нашел малыша на улице около своегодома. Истощенное животное лежало на земле с вываленным языком. Чуть было не отчаявшийсяБилан потратил много сил и времени, чтобы Соломон выжил: животное провело вветеринарной клинике полтора месяца. Даже сам артист удивился своей эмпатии,ведь, по его признанию, он всегда был "собачником".Однако история не закончилась на счастливой ноте — у питомца Димы Биланадиагностировали ВИЧ, так называемый "кошачий СПИД". Здоровье котасильно подорвалось, поэтому артист обходится с животным очень бережно. Любаямелочь может погубить любимца.После очередногоконцерта артист принес домой бесчисленное количество живых цветов. Кот Соломонсразу же пошел исследовать громадную кипу ароматных букетов, но певец заранеепредусмотрел опасность."Оченьважная информация для всех, у кого дома кошки! Лилии вызывают повреждение почеки приводят к развитию острой почечной недостаточности", — предупредилпоклонников-кошатников Дима Билан. Несмотря на то, что артист принял яд от фанатов (букет лилий, — Прим. ред.), он не подпустил кота к токсичному растению.