Собинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, который обвиняется в том, что за рулем грузовика насмерть сбил дорожного рабочего во время

Собинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, который обвиняется в том, что за рулем грузовика насмерть сбил дорожного рабочего во время строительства платной трассы М-12. По данным прокуратуры, 10 сентября 2022 года водитель грузового самосвала «Сканиа», работая на участке строящегося автобана в Собинском районе, сбил дорожного рабочего. Мужчина получил тяжелые травмы