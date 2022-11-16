Лицо Дмитрия Борисова претерпело метаморфозы.

Лицо Дмитрия Борисова претерпело метаморфозы.Популярный российский журналист Дмитрий Борисов после изменения сетки вещания Первого канала из-за мировых политических событий временно лишился основной работы. Развлекательная программа "Пусть говорят", в которой он сменил мастодонта профессии Андрея Малахова, на данный момент не выходит в эфир.Меж тем, телеведущий не дает поклонникам соскучиться о себе. Недавно продюсер вновь напомнил публике о своем существовании, явившись на премьерный показ фильма "Покерфейс" в московском кинотеатре "Иллюзион".К слову, на закрытое мероприятия в минувший вторник, 14 ноября, пришли и другие звезды отечественной сцены и телевидения. К примеру, в зале можно было встретить бессменного ведущего программы "Следствие вели" Леонида Каневского вместе с супругой. Появилась в кино и певица Алена Апина в сопровождении дочери.И все же среди множества известных личностей большее внимание привлек именно Дмитрий Борисов. Снимки с премьерного показа утекли в Интернет, и народ оторопел от вида безобразно расплывшегося телеведущего.Его лицо за время отсутствия на телеэкранах претерпело вполне видимые метаморфозы, стало как будто бы более купным. Публика в Сети была в шоке от фотографии шоумена – фанаты начали выдвигать различные версии произошедшего.Некоторым комментаторам даже показалась, что у Дмитрия Борисова начались какие-то проблемы со здоровьем. Впрочем, нельзя исключать, что 37-летний ведущий программы "Пусть говорят" просто отъелся за время отсутствия на телеэкранах.