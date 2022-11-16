Звездная избранница Игоря Николаева любит показывать свою маленькую прелесть.

Звездная избранница Игоря Николаева любит показывать свою маленькую прелесть.Артистыотечественной эстрады Игорь Николаев и Наташа Королева прожили вместе девять лет.Даже спустя много лет после расставания слухи вокруг пары не прекращаются,развратная и открытая натура бывшей пассии — предмет ярких обсуждений. Но ИгорьНиколаев давно счастлив в новых отношениях и не дает повода усомниться в супружескойверности.Да и сама Наташа Королеваотлично проводит время в семейном кругу. На этот раз исполнительница хита"Маленькая страна" отправилась на прогулку с любимым питомцем —черненьким шпицом по кличке Арчи. Прямо на улице бывшая любовница ИгоряНиколаева показала зад пушистой собачки."Арчи, тыпосмотри какой классный снег! Ты же ждал! Давай мохнатое чудовище, сигани!" — комментирует видео Наташа Королева. Правда, не все поклонники звезды разделилиигривое настроение артистки. В комментариях под видео, как, впрочем, и поддругими публикациями, появились хейтеры."Пьяная что ли?","Нормальные люди собак из приютов берут", "Собачонка, а несобака", — написали недовольные зрители бывшей жены Игоря Николаева. По ихмнению, в микроблоге артистки должны быть только фотографии с официальныхмероприятий и видео, снятых на обычный телефон.