Звездная избранница Игоря Николаева любит показывать свою маленькую прелесть.
Звездная избранница Игоря Николаева любит показывать свою маленькую прелесть.
Артисты
отечественной эстрады Игорь Николаев и Наташа Королева прожили вместе девять лет.
Даже спустя много лет после расставания слухи вокруг пары не прекращаются,
развратная и открытая натура бывшей пассии — предмет ярких обсуждений. Но Игорь
Николаев давно счастлив в новых отношениях и не дает повода усомниться в супружеской
верности.
Да и сама Наташа Королева
отлично проводит время в семейном кругу. На этот раз исполнительница хита
"Маленькая страна" отправилась на прогулку с любимым питомцем —
черненьким шпицом по кличке Арчи. Прямо на улице бывшая любовница Игоря
Николаева показала зад пушистой собачки.
"Арчи, ты
посмотри какой классный снег! Ты же ждал! Давай мохнатое чудовище, сигани!" — комментирует видео Наташа Королева. Правда, не все поклонники звезды разделили
игривое настроение артистки. В комментариях под видео, как, впрочем, и под
другими публикациями, появились хейтеры.
"Пьяная что ли?",
"Нормальные люди собак из приютов берут", "Собачонка, а не
собака", — написали недовольные зрители бывшей жены Игоря Николаева. По их
мнению, в микроблоге артистки должны быть только фотографии с официальных
мероприятий и видео, снятых на обычный телефон.