Следователями следственного отдела ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование...

Следователями следственного отдела ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего и 39-летнего местных жителей.В начале сентября на берегу Клязьмы они увидели поблизости палаточный лагерь рыбаков. Ночью, в состоянии алкогольного опьянения фигуранты пошли на дело. Один из них доставал вещи из палатки, второй – переносил их в овраг. Так были похищены складные стулья, спальники и надувные матрасы, посуда, топор, фонарь, газовая плитка с баллоном и котелок. Чтобы перевезти это добро в деревню злоумышленникам пришлось задействовать садовую тачку. Материальный ущерб составил 59 000 рублей.По заявлению потерпевших воров быстро нашли и они дали признательные показания, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos