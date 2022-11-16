Алла Пугачева, кажется, была не честна со своим супругом.

Алла Пугачева, кажется, была не честна со своим супругом.Молодость у Примадонны российской эстрады была очень насыщенной! Всех супругов артистки и не вспомнишь, но замужем она успела побывать целых пять раз – вот так вот звезда скакала по мужикам. Если прошлые отношения Аллы Пугачевой у народа не вызывали вопросов, то роман с Максимом Галкиным* в свое время наделал много шума.И обсуждения звездного семейства продолжаются. Особенно после одного из последних постов супругов. Дело в том, что вчера парочка отметила важную дату – 21 год вместе! Артисты посвятили друг другу трогательные слова, а комик, несмотря на командировку, не обделил свою престарелую женушку, прислав ей букет цветов."Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – обратилась к возлюбленному Алла Пугачева. Конечно, столь трепетные отношения супругов умилили многих поклонников, однако некоторые стали подозревать звезду в нелицеприятным поступке – измене своему другому молодому мужу Филиппу Киркорову.Народ принялся рассуждать о том, что с бывшим мужем Примадонна развелась в 2005-м, а за Максима Галкина* вышла замуж в 2011 году, при таком раскладе, по словам поклонников, никак 21 год не выходит. В итоге бдительные люди буквально поймали ее на измене экс-супругу."Они жизнь-то свою с обмана начали, Аллка Киркорову, будучи его женой, с Галкиным рога наставляла. Четыре года лжи", – такой комментарий появился на странице Аллы Пугачевой.*Минюст России признал Максима Галкина иноагентом.