После интимных кадров Екатерины Гусевой и Александра Домогарова актриса решила поделиться очень откровенным видео.

После интимных кадров Екатерины Гусевой и Александра Домогарова актриса решила поделиться очень откровенным видео.Совсем недавно наэкраны вышла картина-драма "Входя в дом, оглянись", в которой актрисаЕкатерина Гусева снялась вместе с Александром Домогаровым. Во время съемочногопроцесса между персонажами случилась настоящая "химия", а всоциальных сетях появились кадры с нежными объятиями экранных Антонины и Михаила.После экранныхшашней с Александром Домогаровым актриса русских сериалов Екатерина Гусевастанет звездой нового проекта молодого режиссера и продюсера Айсурат Шамановой "Нарубле без рубля". Ранее, она уже выпустила картину "Убить босса",ставшую настоящим открытием в киномире.Участники съемочногопроцесса поймали Екатерину Гусеву в интимной позе с партнером по фильму — актеромИваном Оганесяном. Скорее всего, между героями будет какой-то конфликт. Напряжениероли актеров подчеркнуто и нарядами: Гусева облачена в корсет с голой грудью, аОганесян в строгий костюм. Поклонники пошутили, не приревновал ли АлександрДомогаров свою партнершу по телесериалу к новому проекту. Но, очевидно, что междуактерами в реальной жизни возможна только крепкая дружба.Помимо съемок вновом фильме, Екатерина Гусева станет участницей шоу "Дуэты" на "России 1". Как передает телеканал "", старт проекта намечен на 18ноября. Возможно, любимый партнер актрисы Александр Домогаров придет поддержатьколлегу.