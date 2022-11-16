После интимных кадров Екатерины Гусевой и Александра Домогарова актриса решила поделиться очень откровенным видео.
После интимных кадров Екатерины Гусевой и Александра Домогарова актриса решила поделиться очень откровенным видео.
Совсем недавно на
экраны вышла картина-драма "Входя в дом, оглянись", в которой актриса
Екатерина Гусева снялась вместе с Александром Домогаровым. Во время съемочного
процесса между персонажами случилась настоящая "химия", а в
социальных сетях появились кадры с нежными объятиями экранных Антонины и Михаила.
После экранных
шашней с Александром Домогаровым актриса русских сериалов Екатерина Гусева
станет звездой нового проекта молодого режиссера и продюсера Айсурат Шамановой "На
рубле без рубля". Ранее, она уже выпустила картину "Убить босса",
ставшую настоящим открытием в киномире.
Участники съемочного
процесса поймали Екатерину Гусеву в интимной позе с партнером по фильму — актером
Иваном Оганесяном. Скорее всего, между героями будет какой-то конфликт. Напряжение
роли актеров подчеркнуто и нарядами: Гусева облачена в корсет с голой грудью, а
Оганесян в строгий костюм. Поклонники пошутили, не приревновал ли Александр
Домогаров свою партнершу по телесериалу к новому проекту. Но, очевидно, что между
актерами в реальной жизни возможна только крепкая дружба.
Помимо съемок в
новом фильме, Екатерина Гусева станет участницей шоу "Дуэты" на "России 1". Как передает телеканал "", старт проекта намечен на 18
ноября. Возможно, любимый партнер актрисы Александр Домогаров придет поддержать
коллегу.