Семейное путешествие Наташи Королевой, Сергея Глушко и их сына Архипа закончилось оскорблениями и негативом.
Семейное путешествие Наташи Королевой, Сергея Глушко и их сына Архипа закончилось оскорблениями и негативом.
Семья
исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" Наташи Королевой отправилась в
совместное путешествие. Судя по всему, артистка с мужем и сыном задержались на
Кавказе: там они познакомились с традициями региона и продефилировали в
национальных костюмах.
Правда, подписчики
социальных сетей не оценили семейной вылазки. Больше всего досталось сыну
Наташи Королевой 20-летнему Архипу Глушко. За примерку кавказской шинели его
окрестили "чучелом".
"Семья
уродов", "Неприятные", "Архипка больше на девочку
похож", — такие сообщения можно встретить в Сети.
Конечно, это не
первый раз, когда семья Наташи Королевой попадает под горячую руку
комментаторов. Так, поклонники не упускают момента напомнить артистке, что ее
сын встречается с кривозубой стриптизершей. А после новостей о совместном
проживании молодой пары, у многих и попросту отвисла челюсть.
Кажется,
возрастная аудитория певицы не готова к таким новостям о сношавшем стриптизершу
сыне Сергея Глушко. Однако, родители не вмешиваются в личную жизнь наследника.
Наташа Королева считает, что быт и совместное проживание расставят все по своим
местам.