Семейное путешествие Наташи Королевой, Сергея Глушко и их сына Архипа закончилось оскорблениями и негативом.

Семейное путешествие Наташи Королевой, Сергея Глушко и их сына Архипа закончилось оскорблениями и негативом.Семьяисполнительницы хита "Желтые тюльпаны" Наташи Королевой отправилась всовместное путешествие. Судя по всему, артистка с мужем и сыном задержались наКавказе: там они познакомились с традициями региона и продефилировали внациональных костюмах.Правда, подписчикисоциальных сетей не оценили семейной вылазки. Больше всего досталось сынуНаташи Королевой 20-летнему Архипу Глушко. За примерку кавказской шинели егоокрестили "чучелом"."Семьяуродов", "Неприятные", "Архипка больше на девочкупохож", — такие сообщения можно встретить в Сети.Конечно, это непервый раз, когда семья Наташи Королевой попадает под горячую рукукомментаторов. Так, поклонники не упускают момента напомнить артистке, что еесын встречается с кривозубой стриптизершей. А после новостей о совместномпроживании молодой пары, у многих и попросту отвисла челюсть.Кажется,возрастная аудитория певицы не готова к таким новостям о сношавшем стриптизершусыне Сергея Глушко. Однако, родители не вмешиваются в личную жизнь наследника.Наташа Королева считает, что быт и совместное проживание расставят все по своимместам.