Москвичи на портале Активный гражданин определят формат празднования Нового года. Голосование уже стартовало. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи на портале "Активный гражданин" определят формат празднования Нового года. Голосование уже стартовало. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что празднование Нового года и Рождества наполнено вековыми традициями, радостью и светлыми ожиданиями. Это любимые праздники взрослых и детей, Собянин.Мэр напомнил, что страна не отказалась от празднования Нового года даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, когда враг захватил огромные территории и стоял на подступах к Москве."Назло невзгодам, назло врагам – в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых", – подчеркнул Собянин.Депрессия, отказ от человеческих радостей и собственных традиций – то, что нужно было врагу, но этого не произошло, добавил градоначальник. Сегодня перед страной и ее гражданами тоже стоит выбор.Собянин призвал не отказываться от новогодних мероприятий. Это может привести к еще большим проблемам у малого бизнеса, в котором трудятся миллионы людей, считает мэр.Он предложил развернуть благотворительные ярмарки, доход от которых пойдет на поддержку участников специальной операции и жителей пострадавших районов."Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", – обратился мэр к москвичам.По его словам, столица не собирается закупать новые новогодние конструкции, но город должен быть украшен и приветлив. У москвичей должна быть возможность погулять по новогодним улицам и зарядиться позитивным настроением.Окончательное решение о формате празднования Нового года и Рождества примут москвичи. Это можно сделать на портале "".Напомним, что 25 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы.Программа мероприятий и билеты доступны на официальном .