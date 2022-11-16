Полученные от проведения новогодних мероприятий в Москве доходы будут намного больше, чем экономия в случае отказа от празднования, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник предложил направить вырученные средства в поддержку специальной операции.

Полученные от проведения новогодних мероприятий в Москве доходы будут намного больше, чем экономия в случае отказа от празднования, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник предложил направить вырученные средства в поддержку специальной операции.По мнению мэра, сложившаяся непростая ситуация – не причина для отмены новогодних мероприятий. Но окончательное решение вопроса за москвичами, подчеркнул градоначальник.Он отметил, что в период пандемии бизнес понес существенные потери от ограничений."Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" – сказал градоначальник в интервью РИА Новости.Собянин напомнил, что празднование Нового года не отменили даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. У людей должна быть возможность отметить традиционные праздники так, как они привыкли, считает мэр."И по поводу украшений города – посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм", – добавил он.Формат празднования Нового года и Рождества москвичи определят в голосовании на портале "Активный гражданин", Собянин 16 ноября в своем блоге. Мэр предложил развернуть благотворительные ярмарки, доход от которых пойдет на поддержку участников специальной операции и жителей пострадавших районов.