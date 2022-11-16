Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировка квартала реновации рядом со станцией метро Нахимовский проспект. Там построят 139 тысяч квадратных метров жилья.

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировка квартала реновации рядом со станцией метро "Нахимовский проспект". Там построят 139 тысяч квадратных метров жилья.Район расположится на улице Одесская (владения 4-6). Сейчас там находятся автосервисы, а уже через несколько лет на их месте появятся дома для переселенцев по программе реновации. Планируется, что в новостройки переедут около трех тысяч человек.На площади 6,76 гектара построят 144 тысячи квадратных метров недвижимости, из них жилой – более 139 тысяч. Также там появится детский сад на 200 мест, сообщается на портале mos.ru.Будущий квартал обеспечат необходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой. Там проложат сети коммуникаций, возведут трансформаторные подстанции и распределительный пункт.В Юго-Западном административном округе для переселенцев. 30-я новостройка находится в Зюзине. В нее переезжают жители 10 старых домов.Всего на юго-западе столицы новое жилье получают 117 тысяч человек. Планируется расселить 520 ветхих домов. Для возведения новостроек в ЮЗАО подобрано 52 стартовых площадки.При разработке проектов планировки кварталов реновации . Они могут направить свои замечания и предложения. Город рассмотрит каждую инициативу.Например, в районе Бабушкинский после обращения местных жителей отказались от строительства гостиницы. Вместо нее возведут дополнительные социальные объекты.В Северном Тушине по просьбе инициативных жителей перенесли место размещения пешеходного перехода. Также в районе отказались от строительства дороги, которая прошла бы рядом с жилыми домами.Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее входит 5175 домов, большая часть из которых построена более 50 лет назад. Первый этап переселения закончится к 2024 году, второй пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.Москвичи получают равнозначное жилье площадью примерно на 30% больше старого. Квартиры сдаются с отделкой комфорт-класса: там установлены современные стеклопакеты, радиаторы отопления, электрическая плита.Переселенцам не нужно делать ремонт – достаточно перевезти вещи.