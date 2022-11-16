Звезда шоу Уральские пельмени позабавилась на славу, ведь она этого заслужила!

Звезда шоу "Уральские пельмени" позабавилась на славу, ведь она этого заслужила!39-летняя российская актриса театра и кино, а также телеведущая Юлия Михалкова получила широкую популярность после участия в шоу "Уральские пельмени", где выступала с 2009 по 2019 годы. Яркая и не блещущая особым умом красотка навсегда вошла в умы россиян именно в этом амплуа, и отмыться от него крайне сложно.Отныне где бы Юлия Михалкова не снималась, чем бы ни занималась, многие воспринимают ее именно как ту самую лупоглазую губошлепку с аппетитными формами из шоу "Уральские пельмени". Несмотря ни на что, Михалкова знает свое дело и активно продвигает соцсети, подыгрывая поклонникам и набирая популярность и продолжая сводить с ума своей неземной красотой.На днях Михалкова предстала перед фанатами с широко открытым ртом и раздвинутыми ногами верхом на горячем жеребце. Публикация была посвящена поездке в Ингушетию в рамках эко-акции. Вместе с активистами Юлия Михалкова провела уборку берегов реки Асса. Вместе люди собрали больше тысячи мешков мусора во всех точках. Из переработанного пластика будут делать новые вещи. Поклонники неоднозначно восприняли такую работу красавицы Михалковой."Юля, скажи честно, чем ты согрешила или что произошло? Ведь не просто так ты ринулась в эту стезю и плюсом беря подработки..." – написал фолловер.