Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед властями задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед властями задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.В Москве семимильными шагами развивается транспортная система. Жизнь многомиллионного города сегодня остро зависит от широкой сети небольших улиц и крупных автомагистралей, а также наземных и подземных железнодорожных путей, плотно окутывающих все районы мегаполиса. Благо, власти российской столицы активно участвуют в строительстве необходимой инфраструктуры, повышающей пропускную способность дорог и безопасность всех участников городского трафика.К примеру, сегодня в столице продолжается строительство эстакады-съезда с основного хода Московского скоростного диаметра (МСД)на Нижегородскую улицу. Работы завершены почти на две трети. Длина сооружения по итогу составит 436 метров. По нему будет организовано транспортное движение в одном направлении.О ходе возведения дорожного объекта рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По словам чиновника, на данный момент специалисты занимаются установкой пролетного строения. глава профильного ведомства подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед властями задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.Данную эстакаду строят на дорожном участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта в рамках масштабного проекта по возведению южного участка Московского скоростного диаметра. На этом же участке будут организованы дороги общей протяженностью 11 километров, в том числе, 14 эстакад и двух путепроводов.Южная часть Московского скоростного диаметра должна пройти от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов и соединить сразу четыре столичных округа: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный. Дорожный участок свяжет 22 района Москвы с населением порядка 2,5 миллиона человек.К южному участку МСД будут примыкать крупнейшие автомагистрали города: шоссе Энтузиастов, Симферопольское и Варшавское шоссе, Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая и Дорожная, а также автотрасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.