На прошлой неделе в интернете распространился видеоролик, в котором жители области просят главу государства о помощи.

На прошлой неделе в интернете распространился видеоролик, в котором жители области просят главу государства о помощи.Матери, сёстры и жены мобилизованных жителей области рассказали о том, что их мужчины попали в зону боевых действий, не имея боевого опыта и не пройдя должной подготовки. Владимирцы просили Путина решить вопросы с организацией снабжения мобилизованных необходимой экипировкой, тёплой одеждой и питанием, а также найти толковых командиров.Что волнует?Как выяснилось, в записи ролика участвовали родственники мобилизованных из Петушинского и Собинского районов, которые служат в 346-м полку.Елена, одна из авторов обращения, пояснила: - Наши мужья не просятся домой в тёплую постельку. Они готовы исполнять свой долг, но хотят воевать нормально. Информацию мы получаем напрямую от своих родственников, находящихся в зоне проведения СВО, а не из роликов в интернете. Просить помощь у президента нас побудили рассказы о неразберихе, которая происходит с мужьями и сыновьями на фронте. В первую очередь - это отсутствие нормального командования подразделениями мобилизованных.К слову, сообщения с похожей информацией от родственников поступают и из других районов области.В силовых структурах не исключают, что на некоторых родственников мобилизованных могут оказывать воздействие украинские спецслужбы, чтобы с помощью таких манипуляций дестабилизировать обстановку внутри России.Встреча напрямуюВласти сразу проверили сведения, о которых говорилось в ролике. Чиновники встретились с мамами и жёнами мобилизованных, ответили на их вопросы. Губернатор также заверил, что все призванные на СВО жители региона обеспечены оружием, боеприпасами и получают помощь из области: - Мне поступили сообщения о 346-м полке. По ним провели проверку. Понятно, что кто-то быстро адаптировался к боевым условиям, а кому-то требуется время. Оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы. Помощь от области им поступает. В начале недели с нашим спецпредставителем туда прибыл груз. Там генераторы, газовые горелки и баллоны и прочие бытовые вещи. Затем подъехали печки, ещё 10 кубов доски и т. д. Формируем следующий груз. Ситуация на фронте непростая, парни живут в полевых условиях, и мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы улучшить их быт. Груз поставляют на полковые склады. Но бойцы занимают позиции, растянутые на десятки километров вдоль линии обороны. В осеннюю распутицу и под огнём противника не на все точки удаётся доставить её оперативно.Немаловажно, чтобы реально помогать ребятам, нужно не только создавать им материальную базу, но и поддерживать у них боевой дух. А для этого важно, прежде всего, самим сохранять его и не поддаваться негативным эмоциям. Наши парни воюют, чтобы побеждать. И они это сделают. С нашей общей помощью и верой в них.Военный комиссар полковник Юрий Гусаров:- Подготовка мобилизованных из нашей области, прошла по стандартам Министерства обороны, их экипировали не только по нормам военного ведомства, но и дополнительно доукомплектовали за счет администрации области. Во всех частях, где проходят службу владимирские мобилизованные, есть грамотные кадровые командиры, с которыми у представителей региона налажена постоянная связь.