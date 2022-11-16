Постановление о запрете на регистрационные действия с авто должника позволило взыскать с жителя...

Постановление о запрете на регистрационные действия с авто должника позволило взыскать с жителя Суздаля Владимирской области более 140 тысяч рублей алиментов.К судебным приставам обратилась мама ребёнка: он после развода родителей остался жить с матерью, а отец уклонялся от оказания материальной помощи. Судебный пристав взыскал деньги со счетов 51-летнего мужчины и ограничил выезд должника из страны. Также в собственности мужчины были «Жигули» и был объявлен запрет на совершение регистрационных действий с ними.В результате долг погашен в полном объеме. Плюс 7% исполнительского сбора от общей суммы задолженности, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской областиФото https://www.pxfuel.com