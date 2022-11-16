Наталья Водянова угодила в шокирующую историю, о которой узнал весь мир.

Наталья Водянова угодила в шокирующую историю, о которой узнал весь мир.40-летняя супермодель Наталья Водянова — мать пятерых детей. Старших, Лукаса, Неву и Виктора, она родила от первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, с которым развелась в 2011 году после десяти лет брака. В мае 2014-го Водянова родила сына Максима от французского миллиардера Антуана Арно. Пятый ребенок Натальи Водяновой появился на свет в Париже в 2016 году.Супермодель является ярким примером сильной женщины с непростой судьбой. Напомним, Водянова родилась в Нижнем Новгороде в простой небогатой семье. Мать Натальи Лариса Громова растила троих сестер в одиночку, так как муж бросил ее. Семье не хватало средств на жизнь, так как средняя из сестер Оксана болела аутизмом. Водянова помогала матери помогать в уходе за сестрой. Из-за трудностей в жизни Водянова быстро повзрослела и начала много работать. Сегодня она продолжает трудиться, несмотря на достаток.На днях мир потрясла оглушительная история о том, что Наталья Водянова сумела найти свою сестру Дженну при помощи ДНК-теста спустя 22 года разлуки. Это была третья сестра, связь с которой была потеряна.Как выяснилось, сестру Водяновой в нулевых удочерила семья из США. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и узнала, что Наталья Водянова ее близкая родственница.При рождении сестра Водяновой носила другое имя – Мария. Когда в семье настали тяжелые времена, а отец от них ушел, Наталье было 18 лет. Водянова сама предложила отдать сестру на удочерение. Кому-то может показаться, что она просто вышвырнула ребенка из семьи, но тогда она поступила так, пожелая ей лучшую судьбу. Ведь в семье был еще ребенок с тяжелой формой аутизма. Выхода просто не было.