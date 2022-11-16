В центрах московского долголетия 16 ноября открывается платформа Школа гаджет. Горожанам старшего возраста помогут освоить современные устройства.

В центрах московского долголетия 16 ноября открывается платформа "Школа гаджет". Горожанам старшего возраста помогут освоить современные устройства."Школа гаджет" стала продолжением проекта "Освой гаджет", участниками которого стали более 6,5 тысячи москвичей. Для удобства на сайте "" разместили тематические видеоуроки и онлайн-тесты.Участники центров долголетия могут обучаться как в одиночку, так и вместе, отметила руководитель сети клубных пространств Елена Громова."Те, кто в чем-то разобрался, помогают другим. Ведь наши клубы долголетия в первую очередь созданы для общения, совместных занятий любимым делом, социализации", – приводит ее слова портал mos.ru.Участники программы "Школа гаджет" смогут систематизировать базовые знания по использованию современных технологий, самостоятельно изучить темы и отработать их на практике. Проект разделен на начальный, углубленный и продвинутый уровни.За прохождение каждого уровня участники получают до 100 баллов. В конце обучения выдается сертификат, зависящий от количества набранных баллов.В Москве действует 52 центра "Московское долголетие". В конце текущего года их будет более 70.Реализация проекта продолжится в 2023 году. На эти цели . Соответствующая статья расходов содержится в новом бюджете Москвы, принятом Мосгордумой.