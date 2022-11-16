Новым владельцем стала московская торговая компания «Навитэс».

Во Владимире уникальный завод «СТЭС-Владимир» продали с молотка за 745 млн рублей. Новым владельцем стала московская торговая компания «Навитэс».Первоначально производство позиционировалось как нацеленное на импортозамещение. В цехах выпускалось уникальное пеностекло высокого качества, которое по характеристикам не уступало европейским аналогам.В 2014 году на территории ввели в эксплуатацию новый цех. Однако после обвала рубля взятый на развитие производства кредит превратился в непосильный долг. К 2016 году на «СТЭС-Владимир» приехал глава кабмина Дмитрий Медведев, но уже тогда завод работал не на полную мощность. ﻿В 2017 году «Внешэкономбанк» подал в суд иск о банкротстве. Сумма просроченных неисполненных обязательств достигла 3,3 млрд рублей.В 2018 году власти заверяли, что появились новые заказы и ситуация стабилизировалась. В 2019 году предприятие признали банкротом, а теперь продали. Первоначальная цена составляла 1,5 млрд рублей, но в итоге была снижена на 50%.Новые хозяева получат цех, несколько корпусов, КПП, инженерные сети, земельные участки, гаражи, административное здание, лабораторию, а также торговые знаки.Владимирцам и рабочим остаётся надеяться, что московские владельцы на фоне второй волны импортозамещения займутся развитием предприятия, а не уничтожат уникальный комплекс.