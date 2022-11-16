Защитой прав ковровчан с ограниченными возможностями здоровья занялась прокуратура.

В Коврове инвалидам не выплатили компенсацию за покупку колясок и корсетов. Защитой прав ковровчан с ограниченными возможностями здоровья занялась прокуратура.В начале сентября власти приняли решение о возмещении затрат четверым местным жителям. Деньги за приобретение инвалидных колясок и медицинских корсетов должны перечисляться в течение месяца. Однако их горожане до сих пор не получили.Прокурор внёс в ФСС представление. Устранение нарушений на контроле ведомства.