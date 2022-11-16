По данным ГИБДД 11 ноября около 23.15 в г. Ковров на ул. Ленина, 35 неустановленный автомобиль...

По данным ГИБДД 11 ноября около 23.15 в г. Ковров на ул. Ленина, 35 неустановленный автомобиль совершил аварию, столкнувшись с автомобилем "Volkswagen Поло". И с места аварии скрылся.Очевидцев данного происшествия просят откликнуться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»), телефон ДЧ МО МВД России «Ковровский» 8(49232) 2-13-51.Фото https://www.pxfuel.com/en