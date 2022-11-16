Причина - установка газовой трубы.

В Коврове открытие перенесли на конец ноября. Причина - установка газовой трубы.Ранее коммуникации были проложены по опорам объекта, за пешеходным ограждением. Сейчас для монтажа инженерных сетей на обновлённом путепроводе необходимо установить четыре подъёмных крана. Следующие две недели уйдут на выполнение работ.После сдачи правой половины моста подрядчик продолжит ремонт второй половины сооружения.Напомним, что всего на реконструкцию объекта выделено более 300 млн рублей.