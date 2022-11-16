На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что выплата компенсации за...

На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации осуществляется территориальным органом Фонда социального страхования РФ в течение месяца с даты принятия решения.Но при проверке выяснилось, что указанные сроки нарушаются. Так, в начале сентября текущего года территориальным органом Фонда социального страхования приняты решения о выплате компенсаций за приобретенные технические средства реабилитации (инвалидные коляски и пр.) четверым местным жителям. Правда, до сих пор соответствующая компенсация им не перечислена.По результатам проверки прокурором в ГУ ВРО ФСС РФ внесено представление. Устранение нарушений взято Ковровской городской прокуратурой на контроль.Фото: pxfuel.com