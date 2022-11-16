В лесу микрорайона Юрьевец образовалась несанкционированная свалка. Находится она примерно в 100 метрах от жилых домов на улице Всесвятская. На просеке, ведущей к садовому товариществу.

В лесу микрорайона Юрьевец образовалась несанкционированная свалка. Находится она примерно в 100 метрах от жилых домов на улице Всесвятская. На просеке, ведущей к садовому товариществу. Мусор выгрузили на единственную тропинку. Местные опасаются, что это – только начало. Александр Юрков, местный житель Наш лес стали засорять строительным мусором. Возникают стихийные свалки. В большом количестве вывозят мусор.