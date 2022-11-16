Госинспекция по недвижимости еще два года назад взяла под контроль исторический объект. Сотрудники ведомства и собственник здания разработали план мероприятий по его восстановлению и дальнейшему использованию.

Госинспекция по недвижимости еще два года назад взяла под контроль исторический объект. Сотрудники ведомства и собственник здания разработали план мероприятий по его восстановлению и дальнейшему использованию.Власти российской столицы очень внимательно относятся к вопросу сохранения памятников истории и архитектуры, которых в городе насчитываются тысячи: от небольших скульптур до роскошных дворцов. Сооружения при необходимости проходят капитальный ремонт и реставрацию, в ходе чего специалисты возвращают им былой вид.Аналогичная участь ждет и здание постройки начала XX века, расположенное в 1-ом Волконском переулке. О капитальном ремонт исторического объекта сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой начальника государственной инспекции по недвижимости, входящей в столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.Как рассказал глава ведомства Иван Бобров, владелец недвижимости во время работ столкнулся с рядом трудностей, которые требовали комплексного решения, в том числе, со стороны профильных органов."Вопросы были проработаны с непосредственным участием нашего ведомства. Сейчас реконструкция здания находится на финальной стадии: осталось закончить внутреннюю отделку и покрасить фасад. По окончании реставрации в нем планируется открыть центр медицинской косметологии", — подчеркнул чиновник.В ведомстве отметили, что Госинспекция по недвижимости еще два года назад взяла под контроль здание 1917 года постройки. Перед началом реставрации сотрудники ведомства и собственник объекта разработали план мероприятий по восстановлению здания и по его дальнейшему использованию.К слову, историческое здание расположено по адресу: 1-й Волконский переулок, дом №12, строение №1. Дом оформлен в собственность юридического лица и не используется с 2018 года.Напомним, ранее стало известно, что в Москве провели капитальный ремонт с реставрацией 12 домов-памятников. Заместитель главы столичного региона Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты в ходе работ стараются максимально сохранить все особенности исторических зданий.Как сообщили "", доплачивать за капитальный ремонт памятников жителям домов не приходится – разницу покрывает город. В итоге специалисты благополучно восстанавливают декоративные элементы: лепной декор, карнизы, барельефы и другое.