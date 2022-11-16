В Москве по программе реновации завершено расселение 306 домов, в которых проживало более 50 тысяч москвичей.

В Москве по программе реновации завершено расселение 306 домов, в которых проживало более 50 тысяч москвичей.В августе 2017 года в российской столице стартовала масштабная программа реновации, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Реализация проекта продолжается до сих пор. Его участники вправе получить новые равнозначные или равноценные квартиры в обмен на свои старые в домах, которые необходимо снести.Равноценные квартиры не уступают предыдущим по рыночной стоимости. Равнозначные превосходят старые по метражу. Их выдают в том же районе, где проживал человек. Жилье отличается улучшенной панировкой и отделкой "под ключ".Всего в Москве планируется расселить около миллиона человек из 5175 домов, а для строительства новых домов подобрана 561 стартовая площадка. При этом 130 домов с начала программы реновации уже снесли. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в них проживало более 20 тысяч человек.Разумеется, жителей демонтированных домов заранее расселили. Кстати, по словам главы профильного ведомства, больше всего зданий снесли на западе Москвы. При этом 38% работ пришлось на текущий год – в 2022 разобрали сразу 50 объектов. Чиновник добавил, что в городе завершено расселение 306 домов, в которых проживало более 50 тысяч москвичей."После освобождения территории используются для строительства новых домов для последующих этапов переселения по программе реновации. Сейчас в столице ведется строительство на 42 таких площадках. Лидером по этому показателю стал Можайский район на западе Москвы, где подготовлено уже пять таких территорий", – подчеркнул Сергей Левкин.Напомним, ранее "" сообщили, что по программе реновации для москвичей выделят квартиры в новостройке на Нижегородской улице. 450 новоселов расположатся в 234 квартирах. Для их удобства на подземном этаже здания будет действовать гараж.Здание располагается по адресу: Нижегородская улица, дом №76, корпус №1. . Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, сейчас специалисты занимаются там приемкой квартир. Кстати, вокруг нового дома проведут благоустройство, построят зоны для спорта и отдыха.