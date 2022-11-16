Срок восстановления объекта продлили до 31 мая следующего года.

В Муроме не успевают отремонтировать котельную, у которой в январе прошлого года рухнула крыша. Срок восстановления объекта продлили до 31 мая следующего года.Реконструкцией занимается фирма «Квадраты». Срок исполнения контракта истёк 1 октября. В связи с этим прокурор города внёс директору компании представление. В результате с подрядчиком заключено допсоглашение о продлении срока действия договора практически до лета.Из-за срыва сроков ремонта главе Мурома и руководителю местного филиала «Владимиртеплогаза» внесены представления. Завершение работ на контроле надзорного ведомства.