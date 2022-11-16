На презентации новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории представлен новый...

На презентации новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории представлен новый проект" "Стальное сердце" с бюджетом производства 380 млн рублей.Идея фильма в том, что на окраине Древней Руси, во время очередной смертельной битвы между Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником безжалостная лавина погребает под собой противников. Много веков спустя, замерзших воинов извлекают изо льда и создают из них стальных бойцов-киборгов. Подростки Егор и Олег становятся проводниками Ильи Муромца, и теперь им вместе предстоит победить Соловья-Разбойника, сообщает тг-канал Бюллетень кинопрокатчика.Роль Илья Муромца сыграет Кирилл Зайцев, роль Соловья-Разбойника исполнит Юрий Колокольников.Фото тг-канал Бюллетень кинопрокатчика.