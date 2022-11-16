Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово. Автомобиль с трупом обнаружили 15 ноября на улице Ореховой, сообщает телеканал . Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ..

Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово. Автомобиль с трупом обнаружили 15 ноября на улице Ореховой, сообщает телеканал .Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), пишут . Специалисты уже осмотрели место происшествия.В данный момент следователи работают с родственниками и друзьями погибшего, пишет интернет-издание . Личность мужчины уже установлена, им оказался предприниматель Александр Русецкий.