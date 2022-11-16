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<a href="https://33live.ru/novosti/16-11-2022-v-podmoskovnom-domodedovo-v-mashine-nashli-trup-63-letnego-biznesmena.html" target="_blank">В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена</a> - Тело бизнесмена с простреленной головой нашли в Домодедово. Автомобиль с трупом обнаружили 15 ноября на улице Ореховой, сообщает телеканал . Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ..