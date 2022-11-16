Прокуратура Владимирской области на своем официальном сайте сообщает, что в Собинке утверждено...

Прокуратура Владимирской области на своем официальном сайте сообщает, что в Собинке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области.10 сентября этого года водитель грузового самосвала марки «Сканиа» работал на участке М-12 в черте Собинского района.Во время движения на автомобиле назад, он совершил наезд на дорожного рабочего.«Своими неосторожными действиями обвиняемый причинил тяжкие телесные повреждения пострадавшему, от которых тот скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи» - сообщает прокуратура. Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.Фото: pxfuel.com