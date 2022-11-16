По его указанию тракторист разрыл исторические валы и рвы.

В Суздале ивановец повредил памятник археологии X-XVII веков на 1,3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, обвиняемый без проведения предварительных изысканий с марта 2021 года по июнь 2022 года давал трактористу указание на подрезку грунта на участке, входящем в границы территории памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля», Х-ХIII, XIV-XVII веков». В результате он причинил валам ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.Фигурант признал свою вину и полностью возместил ущерб.