В Вязниках началось строительство новой школы. Корпус появится в густонаселенном районе, где...

В Вязниках началось строительство новой школы. Корпус появится в густонаселенном районе, где нехватка мест в учебных заведениях ощущается особенно остро. Слово - Вере Куликовой.В девятой школе - рядом со стройплощадкой - дети пока занимаются в две смены. Даже младшеклассники. Всего учеников - тысяча двести. Школа перегружена. Параллелей - до буквы "Е". Кабинетов даже в двух корпусах не хватает.Сергей Ефремов, замдиректора по безопасности средней школы № 9 г. Вязники:- Большая загруженность учеников, поэтому приходится учиться в две смены.- Новую школу ждёте?- Конечно, ждём! Вот, каждый год любуемся.Девятая школа носит имя Алексея Фатьянова. Многие проекты здесь связаны с поэтом-песенником. Фатьяновская школа на хорошем счету. Много медалистов, педагогов - победителей нацпроектов. Сюда мечтают попасть дети со всех Вязников. Поэтому новый корпус решили строить именно здесь. Галина Рогова рассказывает: в последний раз в Вязниках школу открывали полвека назад. Нехватка учебных мест острая.Галина Рогова, начальник управления образования администрации Вязниковского района:- У нас было несколько зданий школ, которые не выдерживали никакой критики даже по конструктиву своему строительному. Постройка их была - 1935-1937 год!Ликвидировать вторую смену к 25-ому году - такую задачу поставил Президент. Предложение о строительстве новой школы в Вязниках поддержала администрация района. Помог и губернатор области Александр Авдеев. Он лично контролировал, чтобы Вязники включили в нацпроект. Средства на новую школу были выделены из областной казны.Галина Рогова, начальник управления образования администрации Вязниковского района:- Все нам помогли и новая школа начала свое строительство. Во вторую смену у нас обучалось сначала около 500 человек, поэтому и проект нашей школы составлен на количество обучающихся 500 человек.Тендер выиграла компания из Подмосковья. Сумма контракта - 555 с половиной миллионов рублей. В октябре провели подготовительные работы. Вырубили деревья, срезали грунт. Сдать школу должны во втором полугодии 23-его.Иван Кузьмин, начальник управления строительства и архитектуры администрации Вязниковского района:- Сроки жёсткие, но и работа у нас ведётся с 8 утра и до 6 вечера, каждый день и в выходные, несмотря даже на сложные погодные условия. Это вот дожди постоянно шли две недели. Ребята работать не прекращали, но все равно стараемся сроки соблюдать!По такому же проекту, что и в Вязниках, подрядчик недавно сдал школу в поселке Пильна Нижегородской области. У нас в регионе подобных зданий еще нет. Здание будет трехэтажным и очень красивым. Внизу - учебные классы, большой и малый спортзалы, актовый зал, столовая, рекреации. На втором этаже, кроме кабинетов - школьный музей. На третьем - библиотека с читальным залом. Будут мастерские по кулинарии, обработке дерева, металла и ткани, кабинет психолога.А пока ежедневно ребята наблюдают за тем, как строится школа их мечты. Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»