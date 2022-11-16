Предприниматели из Владимира передали сотрудникам войск национальной гвардии необходимые во фронтовых условиях квадрокоптер, генераторы, газовые горелки и газовые баллоны.

Предприниматели из Владимира передали сотрудникам войск национальной гвардии необходимые во фронтовых условиях квадрокоптер, генераторы, газовые горелки и газовые баллоны.Помочь бойцамОрганизатором акции и её координатором выступил вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов.Помочь нашим бойцам на фронте, передав им самое необходимое в холодное время года, - такую задачу поставили перед собой предприниматели Владимира.- Передаём генераторы, газовые горелки и баллоны к ним для того, чтобы хоть как-то облегчить быт наших ребят, чтобы было комфортнее, теплее. Своих не бросаем! - поделился руководитель одной из компаний, собиравших груз, Артём Сторонкин. Нашим военным в зону СВО отправили и современные квадрокоптеры, без которых невозможна успешная разведка, другую полезную технику.На передовойНа этот раз груз адресовали росгвардейцам. Они - омоновцы, собровцы - на передовой буквально с первых дней спецоперации.- От всего личного состава и от себя лично хочу сказать большое спасибо владимирцам, которые совершили этот благородный поступок, выполнили свой гражданский долг перед защитниками Отечества, - поблагодарил предпринимателей генерал-майор управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области Андрей Медведев.Самое необходимоеВ региональном управлении Росгвардии, где разгружали «гуманитарку», побывал вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов. Именно он курировал и координировал всю работу по сбору гуманитарного груза. Зампред ЗС рассказал, что это далеко не первая помощь региональным войскам. Губернатор области поставил задачу - постоянно держать в зоне особого внимания и обеспечить всем необходимым каждого солдата и офицера. И распоряжение главы региона неукоснительно выполняется.Роман Кавинов сказал:- Я искренне рад, что в нашем регионе много отзывчивых предпринимателей, неравнодушных людей, которые готовы жертвовать собственные деньги, время и силы для того, чтобы помочь нашим бойцам. С группой предпринимателей мы передали необходимые для фронта вещи, оборудование. Груз очень оперативно отправят в зону проведения СВО.Быть верным Отечеству120 школьников Владимира пополнили ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». С торжественным событием ребят поздравил исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.Юнармия - составная часть общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Указ о создании которой в 2015 году подписал Президент. Главные направления - изучение отечественной истории и военного дела, патриотическое воспитание.Владимирское региональное отделение стало одним из первых, образованных в территориях, и успешно работает вот уже более 6 лет. Сейчас в рядах юнармейцев области более 6,5 тыс. ребят. Ещё 120 «новобранцев» приняли присягу совсем недавно.Клятва юнармейцаТоржественная церемония проходила в музее боевой славы Центра культуры и искусств на Соборной площади. Быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость и с честью нести высокое звание юнармейца - это не просто слова, а клятва, данная перед лицом товарищей, своих наставников и самых почётных гостей - ветеранов.- Вы принесли клятву, а клятва - это святое, её нельзя нарушить. Я уверен, каждый из вас очень ответственно и осознанно пришёл к этому решению. И мы будем вами гордиться. Мы и сейчас вами гордимся. Огромное спасибо вашим родителям, вашим педагогам, наставникам. Они заложили в вас то, что делает вас уже сейчас, в вашем юном возрасте, настоящими гражданами великой России. Я от всей души поздравляю вас с принятием присяги юнармейца. Это рубеж в вашей жизни. Вы готовы к нему. Я желаю вам всегда быть верными своим идеалам и той клятве, которую вы сегодня произнесли. И пусть она помогает вам в трудные моменты, придаёт сил и уверенности, - напутствовал юнармейцев исполняющий обязанности председателя областного парламента Дмитрий Рожков.Главные задачи- География этого патриотического движения в городе очень солидная. Из 49 школ в 20 уже есть юнармейцы, в их строю уже больше 500 человек. Защита Отечества, воспитание достойного человека, того, кто может постоять за себя, за своих родных, за свою Родину, который уважает своих близких, уважает свою страну, - на мой взгляд, это важнейшие задачи нашего времени. Ребята и их родители приняли очень серьёзное, важное решение. Уверен, правильное. В жизни им это поможет. Юнармейцы - будущие защитники нашей Родины. В их руках завтра окажется судьба России, -говорит начальник штаба местного отделения Юнармии Сергей Ткаленко.Сами ребята, несмотря на юный возраст, относятся к своему решению и в целом ко всему, что связано со службой Родине, не по-детски осмысленно.- Для меня вступление в Юнармию - серьёзный и ответственный шаг. Я люблю свою Родину, я хочу ей служить. Меня очень интересует всё, что связано с военной профессией, - поделился ученик владимирской школы № 36 Камран Панкратов. Молодой человек планирует поступать во ВЮИ ФСИН России и посвятить свою жизнь военному делу.