Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Рулевой Владимира Владимир обрел нового градоначальника....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Рулевой ВладимираВладимир обрел нового градоначальника. Кто решением горсовета стал у руля областного центра?- Курс на развитиеОт промышленности до"народного бюджета". Итоги заседания Совета представительных органов местного самоуправления в Муроме.- Дзюдо для всехЗдесь готовят будущих олимпийцев. Как во Владимире ребята с ограниченными возможностями познают мастерство дзюдо?