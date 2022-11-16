Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Рулевой Владимира
Владимир обрел нового градоначальника....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Рулевой Владимира
Владимир обрел нового градоначальника. Кто решением горсовета стал у руля областного центра?
- Курс на развитие
От промышленности до"народного бюджета". Итоги заседания Совета представительных органов местного самоуправления в Муроме.
- Дзюдо для всех
Здесь готовят будущих олимпийцев. Как во Владимире ребята с ограниченными возможностями познают мастерство дзюдо?