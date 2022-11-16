Всего за пожароопасный период во владимирских лесах оперативно потушено 169 пожаров.

Владимирская область заняла третье место в рейтинге тушения лесных пожаров. Об этом рассказали в Федеральном агентстве лесного хозяйства.Наш регион вошёл в ТОП-5 субъектов, которые ликвидировали возгорания в первые сутки. Всего за пожароопасный период во владимирских лесах оперативно потушено 169 пожаров.Выше Владимирской области лишь Челябинская и Московская. Пятёрку лучших замкнули Карелия и Ленинградская область.