Ежегодно 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Среди многообразия его видов можно выделить плетение из бумажной лозы. Ольга Маркина – мастер в этом деле. Рукоделием она занимается

Ежегодно 16 ноября отмечается Всемирный день рукоделия. Среди многообразия его видов можно выделить плетение из бумажной лозы. Ольга Маркина – мастер в этом деле. Рукоделием она занимается уже полтора года. Ольга рассказала, что плести из бумажной лозы начала случайно. Однажды в интернете ей попалось видео, где девушка делала таким способом забавные корзинки. Ольга Маркина, рукодельница